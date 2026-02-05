Ричмонд
Шойгу: фильм об участии республик СССР в войне может выйти к 85-му юбилею Победы

По мнению секретаря СБ РФ, новое художественное произведение должно продолжить серию фильмов о войне, снятых в прежние годы
Сергей Шойгу
Сергей ШойгуИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу рассчитывает, что новый художественный фильм об участии республик СССР в Великой Отечественной войне может появиться к 85-й годовщине Победы.

«У нас есть идея, она начала воплощаться в жизнь, чтобы общим коллективом сообществ сценаристов, ученых, артистов снять очередную киноэпопею. Может быть, это получится в 85-летию Великой Победы», — сказал Шойгу на презентации документальных сборников о вкладе союзных республик в Победу.

По мнению секретаря СБ РФ, новое художественное произведение должно продолжить серию фильмов о войне, снятых в прежние годы. Для примера он привел киноэпопею «Освобождение», фильмы по произведениям Константина Симонова, Михаила Шолохова, Сергея Бондарчука.

Ранее заместитель секретаря СБ РФ Алексей Шевцов говорил о планах снять сериал «Искра» о вкладе республик СССР в Победу.