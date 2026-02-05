Ричмонд
Марго Робби появилась на красной дорожке с бриллиантами весом более 100 карат

Актриса Робби посетила премьеру в бриллиантовом колье весом более 100 карат

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби посетила парижскую премьеру фильма «Грозовой перевал» в роскошном украшении. Подробности публикует People.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

35-летняя звезда появилась на красной ковровой дорожке в кастомном платье Chanel Couture, дополнив образ бриллиантовым колье Lorraine Schwartz.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media

По данным издания, бархатный чокер украшают драгоценные камни весом более 100 карат. В дополнение к дорогостоящему аксессуару Робби надела кольцо с бриллиантом цвета шампанского грушевидной огранки.

Украшение разработала американский ювелирный дизайнер Лоррейн Шварц. «Мне очень понравилось разрабатывать и создавать это колье и серьги телесного цвета с бриллиантами в 100 карат для потрясающей Марго Робби», — написала в соцсетях эксперт, выразив благодарность стилисту Робби, Эндрю Мукамалу, за его взгляд.

Ранее Марго Робби вышла в свет в красных чулках и коротких шортах.