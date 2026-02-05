В России вырос интерес к фильму Стэнли Кубрика на фоне публикации файлов Эпштейна

Последний фильм в карьере культового режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» вышел в 1999 году, главные роли в нем исполнили Николь Кидман и Том Круз. По сюжету главный герой одержим желанием попасть в тайное общество, которое проводит загадочное таинство. Мероприятие включало в себя сцены беспорядочных половых связей и церемонию, напоминающую оккультное жертвоприношение.