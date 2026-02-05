Ричмонд
Самовольный ремонт в квартире Светланы Ходченковой лишил воды 13 квартир

Ходченкова перекрыла общий стояк во время ремонта и лишила воды 13 квартир
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

Российская актриса Светлана Ходченкова оставила без горячей воды больше десятка квартир. Виной тому проведенный без согласования ремонт в туалете, передает Telegram-канал Mash.

Воду соседям артистка перекрыла после ремонтных работ в своей квартире в подмосковной Балашихе. На общем стояке знаменитость установила запорный шаровой кран, из-за чего ресурса лишились 13 квартир этажами ниже.

Пострадавшие подали иск — суд постановил, что звезда самовольно изменила систему горячего водоснабжения и ограничила доступ к общедомовым коммуникациям другим жильцам. Тем самым Ходченкова нарушила правила технической эксплуатации общего имущества.

Судебные разбирательства идут с июня прошлого года. Собственниками квартиры числятся Ходченкова и ее мать, но сами они там не проживают — жилье сдается в аренду. Наниматель на заседание в суд не явился.

Теперь актрисе придется за собственный счет сносить стену в туалете для демонтажа запорной арматуры. Также звезда, прославившаяся после выхода фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину», оплатит соседям расходы на юриста в размере 40 тысяч рублей и госпошлину в сумме 20 тысяч рублей.

Ранее Светлана Ходченкова в шубе отметила 43-летие в Альпах.