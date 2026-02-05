В США жанр начал развиваться в 1920-х годах с радиошоу, таких как «Эймос и Энди». Два белых актера озвучивали двух чернокожих персонажей и называли свое шоу a situational comedy — отсюда и появилось слово «ситком». Первый настоящий телевизионный ситком, «Мэри Кей и Джонни», вышел в 1947 году: супружеская пара играла самих себя, впервые на экране показали беременность героини и спящих в одной кровати персонажей. Термин «ситком» окончательно закрепился после выхода сериала «Я люблю Люси» в 1951 году.