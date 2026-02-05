Ричмонд
Дженнифер Гарнер откусила кусок уха известному актеру на съемках фильма

Актриса Дженнифер Гарнер призналась, что откусила кусок уха каскадеру Бейкеру
Дженнифер ГарнерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер во время пресс-конференции Apple TV в Санта-Монике вспомнила, как откусила кусок уха каскадеру Салу Бейкеру на съемках фильма «Королевство» в 2007 году. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«В последний раз я дралась с Салом в фильме “Королевство”. Пит Берг, который тогда был режиссером, сказал ему попытаться сразить меня. У нас не было жесткой хореографии. Он велел мне делать все возможное, чтобы выжить. Я делала все, что он скажет, и в итоге забралась ему на спину. Я укусила его за ухо, и у нас есть фотография, где у него отсутствует кусок уха», — рассказала Гарнер.

Спустя столько лет актеры вновь встретились на съемочной площадке. На этот раз они вместе работали над сериалом «Последнее, что он сказал мне». В одном из эпизодов персонаж, которого играет Бейкер, проникает в дом к героине Гарнер. Та не успевает скрыться, и между ними начинается драка.

Ранее Дженнифер Гарнер едва не оконфузилась на «Золотом Глобусе 2026».