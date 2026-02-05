Дженнифер Гарнер откусила кусок уха известному актеру на съемках фильма

«В последний раз я дралась с Салом в фильме “Королевство”. Пит Берг, который тогда был режиссером, сказал ему попытаться сразить меня. У нас не было жесткой хореографии. Он велел мне делать все возможное, чтобы выжить. Я делала все, что он скажет, и в итоге забралась ему на спину. Я укусила его за ухо, и у нас есть фотография, где у него отсутствует кусок уха», — рассказала Гарнер.