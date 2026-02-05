Аглая Тарасова поделилась с поклонниками новыми снимками. 31-летняя актриса впервые за долгое время приняла участие в фотосессии. Звезда фильма «Холоп 2» снялась в образе гонщицы.
Она примерила ярко-красный комбинезон, перчатки и красно-белые кроссовки. Актриса сделала укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах и губах. На некоторых снимках она позировала в солнцезащитных очках и с сигаретой во рту.
«Такая дерзкая, с сигаретой. Ну бунтарка, только она так могла», — прокомментировала фотосессию Александра Бортич.
«Легенда», «Бомба-пушка», «Невероятно. Редкое сочетание нежности и силы. Завораживает», «Кошка», «Аглая, ты просто королева красоты», «Нереальная», «Ты классная», «Невероятно крутой образ и прекрасная вы. Пусть ваша “загадочная изюминка” всегда сохраняется в ваших глазах», — высказались поклонники.
Напомним, в августе 2025 года актрису задержали в аэропорту «Домодедово», когда она возвращалась из Израиля.
При досмотре у звезды нашли вейп, в котором обнаружили запрещенные вещества. На артистку завели дело о контрабанде наркотиков. В конце декабря 2025-го ей вынесли приговор. Суд дал звезде три года условного срока и обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Сейчас актриса активно возвращается к светской жизни после нескольких месяцев заточения дома. Недавно она посетила модный показ в Москве. А до этого Тарасова появилась на светских мероприятиях.
Она пришла на премьеру фильма «Левша» со своей мамой Ксенией Раппопорт и 14-летней сестрой Софией Колокольниковой. Позже актриса побывала на премьере второго сезона сериала «Дети перемен».
Ранее Тарасова призналась, что мечтает об отдыхе в Таиланде.