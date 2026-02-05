Она примерила ярко-красный комбинезон, перчатки и красно-белые кроссовки. Актриса сделала укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах и губах. На некоторых снимках она позировала в солнцезащитных очках и с сигаретой во рту.