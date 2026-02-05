Кит Харингтон дал редкий комментарий об отцовстве

«Мы с Роуз знали, что сезон, вероятно, будет довольно тяжелым. Она участвовала в спектакле в Стратфорде, а я снимался в Кардиффе и забрал с собой детей, — отметил актер. — Когда я возвращался со съемок, где занимался бог знает чем, заходил в дверь, а там были дети… Все мрачные переживания дня тотчас исчезали. Это было так странно, но здорово! Я приходил домой и становился отцом».