Кит Харингтон дал редкий комментарий об отцовстве

Кит Харингтон добился огромных успехов в карьере. И единственное, что помогает ему оставаться «очень уравновешенным» в этом хаосе, — семейная жизнь.
39-летний актер поделился редкими подробностями своей жизни в статусе отца. Харингтон, у которого двое детей от жены Роуз Лесли, рассказал, что именно сын и дочь помогают отвлечься от всех переживаний, c которыми ему зачастую приходится сталкиваться на съемочных площадках.
«Мы с Роуз знали, что сезон, вероятно, будет довольно тяжелым. Она участвовала в спектакле в Стратфорде, а я снимался в Кардиффе и забрал с собой детей, — отметил актер. — Когда я возвращался со съемок, где занимался бог знает чем, заходил в дверь, а там были дети… Все мрачные переживания дня тотчас исчезали. Это было так странно, но здорово! Я приходил домой и становился отцом».
«Отцовство случилось в самый подходящий момент. И я думаю, что я хорошо справляюсь с ролью отца», — заключил артист.
Ранее стало известно, что Кит Харингтон сыграет роль в экранизации «Повести о двух городах».