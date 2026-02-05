Джейми Ли Кертис отпраздновала 27 лет трезвости

«27 лет назад я испытывала боль и горе. Я протянула руку, и мой старый коллега и друг, Ричард Льюис, потянулся в ответ. Чудо трезвости в том, что достаточно одного человека, который поймет твои чувства, и это может всё изменить, — поделилась актриса. — Ричард познакомил меня со многими людьми, и за эти 27 лет я встретила тех, кого объединяет общая проблема зависимости и счастье выздоровления от этой ежедневной тюрьмы. Для меня большая честь быть откровенной с незнакомцами, многие из которых знают меня лучше, чем люди, с которыми я провела всю свою жизнь. И я стараюсь чтить их мужество, силу и надежду каждый день. И делать то, что делал Ричард, — протягивать руку помощи нуждающимся».