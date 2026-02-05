Ричмонд
В файлах Эпштейна нашли связь между финансистом и премией «Оскар»

В деле Эпштейна нашли письмо о победе фильма «Король говорит!» и Колина Ферта на премии «Оскар»
Премия Оскар
Премия ОскарИсточник: Legion-Media.ru

Победители кинопремии «Оскара» известны заранее — это подтверждает исследование опубликованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, создавшего преступную секс-империю.

Aif.ru нашел в документах письмо, из которого следует, что о победе фильма «Король говорит» и исполнителя главной роли актера Колина Ферта было известно за четыре месяца до церемонии вручения статуэтки.

Кадр из фильма «Король говорит!»
Кадр из фильма «Король говорит!»

В письме, отправленном в конце 2010 года помощница Эпштейна пиарщица Пегги Сигл рассказывает, что планирует устроить приватный просмотр фильма «Король говорит» для британского принца Эндрю III. Сюжет фильма рассказывает о боязни появляться на публике у одного из британских монархов — Георга VI.

«Передайте принцу Эндрю, что фильм и Колин Ферт, который играет его деда, выиграют “Оскар”», — пишет помощница Эпштейна 3 ноября 2010 года.

83-я церемония вручения премии, где фильм «Король говорит» и исполнитель главной роли, действительно, получили золотые статуэтки, состоялась 27 февраля 2011 года — спустя почти четыре месяца после отправки письма Эпштейну.

По правилам Киноакадемии, голосование за лауреатов премии «Оскар» завершается ровно за 10 дней до проведения торжественной церемонии вручения наград.