В файлах Эпштейна нашли связь между финансистом и премией «Оскар»

Победители кинопремии «Оскара» известны заранее — это подтверждает исследование опубликованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, создавшего преступную секс-империю.
Aif.ru нашел в документах письмо, из которого следует, что о победе фильма «Король говорит» и исполнителя главной роли актера Колина Ферта было известно за четыре месяца до церемонии вручения статуэтки.
В письме, отправленном в конце 2010 года помощница Эпштейна пиарщица Пегги Сигл рассказывает, что планирует устроить приватный просмотр фильма «Король говорит» для британского принца Эндрю III. Сюжет фильма рассказывает о боязни появляться на публике у одного из британских монархов — Георга VI.
«Передайте принцу Эндрю, что фильм и Колин Ферт, который играет его деда, выиграют “Оскар”», — пишет помощница Эпштейна 3 ноября 2010 года.
83-я церемония вручения премии, где фильм «Король говорит» и исполнитель главной роли, действительно, получили золотые статуэтки, состоялась 27 февраля 2011 года — спустя почти четыре месяца после отправки письма Эпштейну.
По правилам Киноакадемии, голосование за лауреатов премии «Оскар» завершается ровно за 10 дней до проведения торжественной церемонии вручения наград.