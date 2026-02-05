В хороших романтических фильмах о войне них любовь сталкивается с хаосом, страхом и постоянной угрозой потери. Но именно на фоне катастрофы сильнее всего проявляется человеческая близость: случайные встречи обретают судьбоносный характер, а одно «живи» звучит громче любых признаний. Собрали шесть романтических фильмов о войне, которые держат планку от первого кадра до последних титров. Они по‑разному обращаются к теме любви — через трагедию, надежду, нравственный выбор, — но каждый из них показывает, что даже на линии фронта есть место свету. Эти картины не только растрогают до слез, но и напомнят, за что вообще стоит бороться, когда вокруг рушится мир.