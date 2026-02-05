Толкалиной сделали предложение на Ярославском вокзале

Толкалина ни разу не состояла в официальном браке. В 1996 году она начала встречаться с Егором Кончаловским: актрисе на тот момент было 18 лет, а режиссеру — 30. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Артисты официально объявили о расставании только в 2017 году, однако фактически перестали жить вместе в 2009 году.