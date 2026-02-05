Актрисе Любови Толкалиной сделали предложение на Ярославском вокзале. Звезда рассказала об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка призналась, что ее позвал замуж незнакомец.
«Я стою в шубе на Ярославском вокзале. Сейчас мне предлагали выйти замуж. Вот так шуба действует. Какой-то мужик в шапке подошел и спросил: “Вы замужем?” Это совершенно потрясающе», — поделилась знаменитость.
Толкалина ни разу не состояла в официальном браке. В 1996 году она начала встречаться с Егором Кончаловским: актрисе на тот момент было 18 лет, а режиссеру — 30. В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Артисты официально объявили о расставании только в 2017 году, однако фактически перестали жить вместе в 2009 году.
Ранее Любовь Толкалина в меховой шапке вышла в свет с дочерью от Кончаловского.