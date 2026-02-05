В сети восхитились фигурой 53-летней Дарьи Поверенновой: «Как девчонка»

Актриса Дарья Повереннова показала, как выглядит в обтягивающем спортивном костюме. Она призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что преодолела свою лень и пришла в тренажерный зал. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка находится на гастролях, но старается не нарушать свой режим.
«Пошла побеждать свою лень. А как у вас с Этим? Выходите победителем в этой битве?» — обратилась к аудитории 53-летняя звезда.
Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой и силой воли: «Как девчонка, лет 15», «Прекрасны, как всегда», «Вы когда-нибудь отдыхаете?», «Потрясающе выглядите», «Какая красотка», «Мотиватор», «Спасибо за вдохновляющий пинок», «Шикарная», «Отличная фигура».
При росте 170 сантиметров звезда весит 51 килограмм. Знаменитость признавалась, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.
