Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети восхитились фигурой 53-летней Дарьи Поверенновой: «Как девчонка»

Актриса Дарья Повереннова показала фигуру в спортивном костюме

Актриса Дарья Повереннова показала, как выглядит в обтягивающем спортивном костюме. Она призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что преодолела свою лень и пришла в тренажерный зал. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка находится на гастролях, но старается не нарушать свой режим.

Дарья Повереннова / фото: соцсети
Дарья Повереннова / фото: соцсети

«Пошла побеждать свою лень. А как у вас с Этим? Выходите победителем в этой битве?» — обратилась к аудитории 53-летняя звезда.

Подписчики знаменитости восхитились ее фигурой и силой воли: «Как девчонка, лет 15», «Прекрасны, как всегда», «Вы когда-нибудь отдыхаете?», «Потрясающе выглядите», «Какая красотка», «Мотиватор», «Спасибо за вдохновляющий пинок», «Шикарная», «Отличная фигура».

При росте 170 сантиметров звезда весит 51 килограмм. Знаменитость признавалась, что перепробовала много разных диет, но в итоге убедилась в их бесполезности и даже опасности для здоровья. Артистка ест все, но в малых количествах и только тогда, когда испытывает голод.

Ранее Дарья Повереннова рассказала, на что готова пойти ради работы в кадре.