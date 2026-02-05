Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Бортич задумывается о браке с новым возлюбленным: «У меня не было свадьбы мечты»

Актриса призналась, что впервые находится в здоровых отношениях
Александра Бортич
Александра Бортич

Александра Бортич накануне презентовала фильм «Счастлив, когда ты нет» со своим участием. На премьере 31-летняя актриса рассказала о том, как она счастлива в отношениях с 27-летним актером Давидом Сократяном.

По словам звезды комедии «Я худею», она впервые в жизни находится в здоровых отношениях. Актриса раскритиковала фильмы, которые навязывают мысли о том, что женщина должна бежать за недоступным и закрытым мужчиной.

Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети
Александра Бортич с возлюбленным, фото: соцсети

«Я нахожусь первый раз в своей жизни в настоящих, здоровых партнерских отношениях. С высоты своего опыта считаю, что все эти фильмы, которые мы смотрели в юном возрасте, где он такой плохой, он такой странный, такой недоступный, а я бегу за ним, к единственному нежному, бегу по полю снежному — это все такая чушь. Настоящая любовь и настоящее счастье живет только там, где безопасно, где люди заботятся друг о друге, где нет недосказанности. Если вам не отвечают два дня, вы мучаетесь — все! Вон с пляжа. Нам такое не нужно», — заявила актриса в беседе с Woman.ru.

Бортич подчеркнула, что рядом с Сократяном чувствует себя в безопасности. Она знает, что всегда будет услышана им.

«Настоящая любовь не сгорает ярко, а способна жить, разгораться долгие годы. Я очень рада, что я до этого дошла, но для этого потребовалось очень много работы», — отметила звезда.

Александра Бортич с возлюбленным и сыном, фото: соцсети
Александра Бортич с возлюбленным и сыном, фото: соцсети

Она добавила, что задумывается о браке с молодым человеком. По словам актрисы, у нее так и не было свадьбы, о которой она мечтала. Бортич не исключила, что может родить еще одного ребенка в отношениях с Сократяном.

«Я поняла, что свадьбы мечты, которую я сейчас в осознанном возрасте себе представляю, у меня не было. Такой, как я хочу. И я примерно представляю, что бы это могло быть, и, может быть, это и будет. Много гостей — да. Куча друзей, любимых, родных — да. Песни-пляски — да. Каблуки, фраки, куча незнакомых известных гостей — точно нет», — высказалась знаменитость.

О новом романе Александры Бортич стало известно в феврале 2025-го. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку. Позже актриса рассекретила личность нового возлюбленного.

Александра Бортич с сыном и возлюбленным, фото: соцсети
Александра Бортич с сыном и возлюбленным, фото: соцсети

До этого артистка дважды была замужем. Первым супругом Бортич стал музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года.

В 2020 году актриса родила сына Александра во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м звезда сообщила о расставании с супругом.

Ранее Бортич показала, как провела каникулы с сыном и возлюбленным в Беларуси. 