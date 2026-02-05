Александра Бортич накануне презентовала фильм «Счастлив, когда ты нет» со своим участием. На премьере 31-летняя актриса рассказала о том, как она счастлива в отношениях с 27-летним актером Давидом Сократяном.
По словам звезды комедии «Я худею», она впервые в жизни находится в здоровых отношениях. Актриса раскритиковала фильмы, которые навязывают мысли о том, что женщина должна бежать за недоступным и закрытым мужчиной.
«Я нахожусь первый раз в своей жизни в настоящих, здоровых партнерских отношениях. С высоты своего опыта считаю, что все эти фильмы, которые мы смотрели в юном возрасте, где он такой плохой, он такой странный, такой недоступный, а я бегу за ним, к единственному нежному, бегу по полю снежному — это все такая чушь. Настоящая любовь и настоящее счастье живет только там, где безопасно, где люди заботятся друг о друге, где нет недосказанности. Если вам не отвечают два дня, вы мучаетесь — все! Вон с пляжа. Нам такое не нужно», — заявила актриса в беседе с Woman.ru.
Бортич подчеркнула, что рядом с Сократяном чувствует себя в безопасности. Она знает, что всегда будет услышана им.
«Настоящая любовь не сгорает ярко, а способна жить, разгораться долгие годы. Я очень рада, что я до этого дошла, но для этого потребовалось очень много работы», — отметила звезда.
Она добавила, что задумывается о браке с молодым человеком. По словам актрисы, у нее так и не было свадьбы, о которой она мечтала. Бортич не исключила, что может родить еще одного ребенка в отношениях с Сократяном.
«Я поняла, что свадьбы мечты, которую я сейчас в осознанном возрасте себе представляю, у меня не было. Такой, как я хочу. И я примерно представляю, что бы это могло быть, и, может быть, это и будет. Много гостей — да. Куча друзей, любимых, родных — да. Песни-пляски — да. Каблуки, фраки, куча незнакомых известных гостей — точно нет», — высказалась знаменитость.
О новом романе Александры Бортич стало известно в феврале 2025-го. Тогда она опубликовала фото, на котором показала, как избранник держит ее за руку. Позже актриса рассекретила личность нового возлюбленного.
До этого артистка дважды была замужем. Первым супругом Бортич стал музыкант Вячеслав Воронцов. С ним она прожила два года.
В 2020 году актриса родила сына Александра во втором браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023-м звезда сообщила о расставании с супругом.
Ранее Бортич показала, как провела каникулы с сыном и возлюбленным в Беларуси.