«Я нахожусь первый раз в своей жизни в настоящих, здоровых партнерских отношениях. С высоты своего опыта считаю, что все эти фильмы, которые мы смотрели в юном возрасте, где он такой плохой, он такой странный, такой недоступный, а я бегу за ним, к единственному нежному, бегу по полю снежному — это все такая чушь. Настоящая любовь и настоящее счастье живет только там, где безопасно, где люди заботятся друг о друге, где нет недосказанности. Если вам не отвечают два дня, вы мучаетесь — все! Вон с пляжа. Нам такое не нужно», — заявила актриса в беседе с Woman.ru.