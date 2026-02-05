Ричмонд
Как снимали фильм «Андрей Рублев» (1966): подвиг длиною в год

Вспоминаем, как снимали фильм «Андрей Рублев» — проект, который по масштабу и степени художественного риска можно сравнить со строительством средневекового собора
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Андрей Рублев
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

История создания эпического полотна Андрея Тарковского о великом иконописце — это история преодоления. Преодоления времени, погоды, бюрократии и собственных возможностей. Это был не просто съемочный процесс, а масштабная экспедиция в прошлое. Чтобы понять, как снимали фильм «Андрей Рублев», нужно представить себе поездку длиною в год по древним городам Руси, работу в ледяной воде и под искусственным ливнем, поиски совершенства в каждой детали и беспрецедентный конфликт с системой. Фильм, изначально названный «Страсти по Андрею», стал для Тарковского путем на Голгофу и в конечном итоге — триумфом мирового кинематографа, показав путь творца в эпоху насилия.

Особенности съемочного процесса

Работа над фильмом превратилась в тотальный художественный эксперимент, где каждый участник процесса должен был максимально приблизиться к состоянию своего персонажа, а сама съемка часто напоминала испытание.

Экспедиция к истокам: натурные съемки

Тарковский отверг павильонные декорации. Его команда отправилась в настоящую экспедицию по местам, хранящим дух эпохи: Владимир, Суздаль, Псков, Изборск, Печоры. Съемки проходили на территории Андроникова монастыря в Москве, где жил и был похоронен реальный Рублев. Для сцены нашествия татар под Изборском был построен массивный макет стены и вход в храм. Это стремление к абсолютной аутентичности было принципиальной позицией режиссера, желавшего, чтобы зритель физически ощущал тяжесть средневековой жизни.

Кадр из фильма Андрей Рублев
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Съемка с конца: путь к обету молчания

Вопреки логике, съемки начались с финальной новеллы «Колокол», где Рублев, 15 лет хранивший обет молчания, наконец обретает речь. Чтобы прожить эту трансформацию, исполнитель главной роли Анатолий Солоницын по настоянию Тарковского практически перестал разговаривать в реальной жизни на протяжении трех месяцев подготовки. Он общался жестами, чтобы в кадре его молчание и последующая речь, прорвавшаяся через немоту, звучали с предельной органичностью и правдой.

Жертвенность актеров во имя правды

Кадр из фильма Андрей Рублев
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Тарковский требовал от актеров не игры, а проживания. Юрий Никулин, игравший ключаря Патрикея, во время сцены пыток получил реальные ожоги от капающей с факела солярки, но съемку не остановил. Николай Бурляев в конце октября шесть раз подряд под ледяными струями из пожарных брандспойтов съезжал с глиняного обрыва, после чего его тело покрылось синяками. Эта жесткость была не самодурством режиссера, а методом, рожденным убеждением, что искусство требует полной самоотдачи.

Когда проходили съемки фильма «Андрей Рублев»

Съемочный процесс растянулся больше чем на год и был полон вынужденных сложностей. Подготовка и написание сценария совместно с Андреем Кончаловским заняли около полугода — авторы глубоко погружались в исторические материалы. Непосредственно съемки стартовали осенью 1964 года и завершились в ноябре 1965-го.

Из-за плохой организации производства график постоянно срывался. Летние сцены (например, языческое празднество в новелле «Праздник») приходилось снимать глубокой осенью, а иногда и зимой. Актеры купались в уже замерзающих водоемах, а для создания летнего ливня использовались пожарные машины в условиях предзимней стужи. Эта борьба со временем и стихией наложила на фильм особый, суровый и аскетичный отпечаток.

Кадр из фильма Андрей Рублев
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Какие сложности возникли в процессе съемок

Трудности на съемочной площадке были настолько масштабны, что каждый день становился испытанием на прочность.

  • С самого начала студия «Мосфильм» скептически относилась к амбициозному проекту, отказывала в выделении статистов, требовала сокращений. Позже, когда картина была готова, ее обвинили в антинародности и очернении истории, что привело к полному запрету на прокат в СССР на несколько лет.

  • Показанные в советской хронике кадры с горящей коровой и падающей лошадью вызвали бурю общественного негодования. Тарковскому пришлось публично оправдываться, объясняя, что корову защищала асбестовая попона, а лошадь была обречена и взята с живодерни. Этические вопросы преследовали режиссера долгие годы.

  • Первоначальный трехчасовой вариант («Страсти по Андрею») был безжалостно урезан цензурой. Тарковский отказался вносить требуемые идеологические правки и фактически саботировал работу худсовета, отстаивая свое видение. В широкий советский прокат фильм вышел лишь в 1971 году в сокращенном на полчаса виде.

Кто сыграл в фильме «Андрей Рублев»

Анатолий Солоницын в фильме Андрей Рублев
Анатолий Солоницын в фильме «Андрей Рублев»

Кастинг стал отдельным детективным сюжетом. Тарковский шел против ожиданий, выбирая не звезд, а актеров, чья внутренняя суть соответствовала образам.

  • Анатолий Солоницын — Андрей Рублев. Свердловский актер, покоривший режиссера одухотворенной, аскетичной внешностью. Его кандидатуру Тарковский отстоял, показав фотопробы специалистам по древнерусскому искусству.

  • Иван Лапиков — Кирилл, монах-иконописец.

  • Николай Гринько — Даниил Черный, друг и соратник Рублева.

  • Николай Бурляев — Бориска, юный литейщик колокола. Актер сам добился этой роли, убедив режиссера омолодить персонажа.

  • Юрий Никулин — ключарь Патрикей. Драматическая роль, ставшая одним из самых сильных перевоплощений комедийного актера.

  • Ирма Рауш — дурочка. Роль, от которой отказалась Алена Демидова, сыграла первая жена Тарковского.

  • Ролан Быков — скоморох. Актер сам придумал образ, песни и пляски для своего персонажа.

Интересные факты о фильме «Андрей Рублев»

Кадр из фильма Андрей Рублев
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Изначально идея фильма принадлежала актеру Василию Ливанову, который мечтал сам сыграть Рублева. Узнав, что Тарковский не только взял его замысел, но и отказал ему в роли, Ливанов так разозлился, что у него случился с режиссером серьезный конфликт. Есть и другие интересные факты, которые сопровождали эту киноработу.

  • Поэтичный кадр с беспомощно летящими во время набега гусями был чистой импровизацией Тарковского. Оператор Вадим Юсов был против, считая, что домашние птицы создадут в кадре суету, но режиссер настоял на своем. Замедленная съемка (рапид) превратила этот эпизод в один из самых пронзительных символов фильма.

  • В первоначальных планах Тарковского была грандиозная батальная сцена. Однако из-за колоссальной стоимости, выхода за все возможные сроки и давления студии от этой идеи пришлось отказаться, сосредоточившись на внутренней, духовной битве героя.

  • Запрещенный на родине фильм был тайно продан за рубеж и показан вне конкурса на Каннском кинофестивале в 1969 году. Он произвел эффект разорвавшейся бомбы, получив приз ФИПРЕССИ, и был признан шедевром, достойным наследия Эйзенштейна и Довженко. Именно международный успех в конечном счете заставил советское руководство разрешить ограниченный прокат картины.