История создания эпического полотна Андрея Тарковского о великом иконописце — это история преодоления. Преодоления времени, погоды, бюрократии и собственных возможностей. Это был не просто съемочный процесс, а масштабная экспедиция в прошлое. Чтобы понять, как снимали фильм «Андрей Рублев», нужно представить себе поездку длиною в год по древним городам Руси, работу в ледяной воде и под искусственным ливнем, поиски совершенства в каждой детали и беспрецедентный конфликт с системой. Фильм, изначально названный «Страсти по Андрею», стал для Тарковского путем на Голгофу и в конечном итоге — триумфом мирового кинематографа, показав путь творца в эпоху насилия.