Наивная идеалистка Люси МакЛин (Элла Пернелл) из Убежища 33 прошла через жестокие испытания: плен у Легиона, первое убийство и предательство союзника. К финалу она окончательно разочаровалась в отце, узнав чудовищные детали его плана по массовой промывке мозгов с помощью главного фрейма — живой головы Дайан Уэлч. Связав Хэнка, Люси решила уничтожить систему контроля, доказав, что, несмотря на приобретенный цинизм, ее человечность и моральный стержень не сломаны. Ее финальная встреча с отцом была короткой и трагичной, но теперь ее путь лежит не за ним, а против него и всей корпоративной системы Vault-Tec.