Финальная серия второго сезона сериала «Фоллаут», получившая высокие оценки зрителей, свела всех ключевых персонажей на Стрипе Нью-Вегаса накануне решающего сражения. История, начавшаяся с наивного путешествия Люси из Убежища 33, превратилась в эпическую сагу о власти, предательстве и выживании в жестоком мире Пустошей. Разбираемся, чем закончился второй сезон сериала «Фоллаут», как сложилась судьба его героев и что ждет франшизу дальше.
Итоги финальной серии 2-го сезона сериала «Фоллаут»
Восьмая серия стала кульминацией всех сюжетных линий второго сезона. Легион Цезаря под командованием узурпатора Лацерты двинулся на штурм Нью-Вегаса, стремясь стереть с лица земли последний оплот старого мира. В это время Гуль, наконец, нашел криокамеры со своей замороженной семьей, но мистер Хаус поставил ему жестокий ультиматум. Хэнк МакЛин, отчаянно пытаясь завершить свой план по тотальному контролю над разумом жителей Пустошей, предпринял попытку вживить чип дочери Люси. Его остановил Купер Ховард (Гуль), выстреливший в него. Все герои сошлись на Стрипе ровно в тот момент, когда началась масштабная кровавая бойня между армиями Легиона, НКР, Братства Стали и силами мистера Хауса.
Как сложилась судьба героев
Финальные события второго сезона кардинально изменили траекторию каждого ключевого персонажа, заставив их сделать окончательный моральный выбор.
Люси МакЛин
Наивная идеалистка Люси МакЛин (Элла Пернелл) из Убежища 33 прошла через жестокие испытания: плен у Легиона, первое убийство и предательство союзника. К финалу она окончательно разочаровалась в отце, узнав чудовищные детали его плана по массовой промывке мозгов с помощью главного фрейма — живой головы Дайан Уэлч. Связав Хэнка, Люси решила уничтожить систему контроля, доказав, что, несмотря на приобретенный цинизм, ее человечность и моральный стержень не сломаны. Ее финальная встреча с отцом была короткой и трагичной, но теперь ее путь лежит не за ним, а против него и всей корпоративной системы Vault-Tec.
Гуль, он же Купер Ховард
Гуль (Уолтон Гоггинс), бессмертный охотник за головами, движимый единственной целью — найти свою семью, достиг ее. Он обнаружил криокамеры, но мистер Хаус (Джастин Теру) предложил ему сделку: оставить семью в анабиозе и служить ему в обмен на их безопасность. Этот выбор стал для него мучительным. В критический момент, когда Хэнк пытался вживить чип Люси, Купер выстрелил в своего бывшего довоенного напарника, совершив акт искупления и окончательно встав на сторону своей новой «стаи». Его судьба теперь неразрывно связана с Люси и сопротивлением планам Vault-Tec.
Максимус
Оруженосец Максимус (Аарон Мотен), ставший Рыцарем Братства Стали благодаря лжи, был втянут в гражданский конфликт внутри организации. Его верность идеалам Братства и личная честь подверглись серьезному испытанию. К финалу он, обездвиженный из-за кражи энергоблока брони, сумел восстановить силы и прибыл к Нью-Вегасу со своим отрядом как одна из ключевых военных сил в надвигающейся битве. Его дальнейшая судьба зависит от исхода этого сражения и его способности сохранить лицо, когда правда о его обмане может всплыть в любой момент.
Хэнк МакЛин
Главный антагонист сезона Хэнк (Кайл МакЛоклен), отец Люси и высокопоставленный сотрудник Vault-Tec, был близок к реализации своего масштабного плана. Он раскрыл дочери суть проекта главного фрейма — системы контроля сознания через вживленные чипы, способной усмирять целые армии одним нажатием кнопки. Его маниакальная вера в порядок любой ценой привела к попытке насильно вживить чип Люси, но он был остановлен Гулем и тяжело ранен. Его судьба на конец сезона под вопросом: он находится при смерти, а его планы по установлению нового порядка оказались под угрозой срыва.
Норм МакЛин
Младший брат Люси Норм (Мойзес Ариас), оставшийся в Убежище 31, провел собственное расследование. Он обнаружил замороженных корпоративных управленцев Vault-Tec, тайно руководящих экспериментом, и раскрыл страшную тайну вируса эволюции. Его попытки докопаться до правды едва не стоили ему жизни — в штабе Vault-Tec на него было совершено покушение. К финалу он, похоже, один из немногих, кто понимает истинные масштабы заговора корпорации изнутри системы.
Будет ли продолжение сериала «Фоллаут»
Да, продолжение точно будет. Еще до премьеры второго сезона «Фоллаут» был официально продлен на третий сезон.
Продюсер сериала Джонатан Нолан в интервью IGN сообщил, что съемки третьего сезона планируется начать летом 2026 года. Команда намерена работать максимально оперативно, чтобы избежать длительных перерывов между сезонами, которые, по мнению Нолана, вредят сериалам. Цель — вернуть шоу в эфир как можно скорее, сохранив при этом высокий производственный масштаб.