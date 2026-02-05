Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны дата и место прощания с актрисой Ольгой Чиповской

Прощание с актрисой пройдет 9 февраля
Ольга Чиповская
Ольга ЧиповскаяИсточник: Legion-Media.ru

Театр имени Евгения Вахтангова объявил о проведении прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Евгеньевной Чиповской, передает Life.ru. Церемония состоится 9 февраля, в понедельник, с 10:00 до 12:00. Театр приглашает всех желающих отдать дань уважения и проститься с актрисой. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале театра.

«Прощание с Ольгой Евгеньевной пройдет 9 февраля в Большом портретном фойе нашего театра. Оно начнется в 10:00 утра», — говорится в сообщении.

Напомним, что о кончине 67-летней актрисы 4 февраля сообщил театр, где она служила большую часть своей карьеры. В заявлении труппы Ольга Чиповская названа одной из самых ярких актрис своего поколения, обладавшей трагическим и острохарактерным дарованием. Причина ее смерти не уточняется.

Ранее Ирина Безрукова выразила соболезнования дочери Ольги Чиповской Анне Чиповской.