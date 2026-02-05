Стали известны дата и место прощания с актрисой Ольгой Чиповской

Театр имени Евгения Вахтангова объявил о проведении прощания с заслуженной артисткой России Ольгой Евгеньевной Чиповской, передает Life.ru. Церемония состоится 9 февраля, в понедельник, с 10:00 до 12:00. Театр приглашает всех желающих отдать дань уважения и проститься с актрисой. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале театра.
«Прощание с Ольгой Евгеньевной пройдет 9 февраля в Большом портретном фойе нашего театра. Оно начнется в 10:00 утра», — говорится в сообщении.
Напомним, что о кончине 67-летней актрисы 4 февраля сообщил театр, где она служила большую часть своей карьеры. В заявлении труппы Ольга Чиповская названа одной из самых ярких актрис своего поколения, обладавшей трагическим и острохарактерным дарованием. Причина ее смерти не уточняется.
Ранее Ирина Безрукова выразила соболезнования дочери Ольги Чиповской Анне Чиповской.