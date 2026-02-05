Стали известны дата и место прощания с актрисой Ольгой Чиповской

Напомним, что о кончине 67-летней актрисы 4 февраля сообщил театр, где она служила большую часть своей карьеры. В заявлении труппы Ольга Чиповская названа одной из самых ярких актрис своего поколения, обладавшей трагическим и острохарактерным дарованием. Причина ее смерти не уточняется.