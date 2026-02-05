Кайли Дженнер снялась в «голом» платье с лифом из зерен граната

На прошлой неделе папарацци засняли Кайли Дженнер, которая направлялась на вечеринку в Лос-Анджелесе. Модель вышла на публику в топе Maison Margiela с глубоким декольте, черной кожаной юбке-миди и туфлях на каблуках. Звезда подиумов была запечатлена с собранными в пучок волосами и макияжем с коричневыми тенями, накладными ресницами и помадой.