42-летняя Рудова похвасталась своим прессом: «Три дня не ужинаю»

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова похвасталась своим прессом. Актриса продемонстрировала результат работы над собой, стоя перед зеркалом. Артистка позировала в коротком топе и шортах и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Три дня не ужинаю. И вот он родненький. Еще бы минус пять килограммов», — призналась 42-летняя знаменитость.
Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса в целом довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
Ранее Наталья Рудова заявила, что любит проводить время с молодежью.