В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет

Пользователи сети удивлены внешностью актеров спустя 20 лет после съемок первого фильма

В сети обсудили внешность звезд фильма «Дьявол носит Prada» спустя 20 лет после съемок. Пост появился на странице аккаунта Cosmic Marvel в соцсети X.

Актеры «Дьявол носит Prada», фото: соцсети
Актеры «Дьявол носит Prada», фото: соцсети

На размещенном коллаже сравнили образы артистов из ленты 2006 года и ее продолжения — «Дьявол носит Prada 2». Так, на кадрах предстали актеры Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

Пост набрал 15,6 миллиона просмотров. Пользователи высказались о публикации в комментариях.

«Культовые! Они все до сих пор выглядят потрясающе», «Такое ощущение, что они совсем не изменились», «Почему они совсем не постарели?», «Вот что значит стареть как хорошее вино», «Чудесно сохранились», «Этот фильм следовало бы назвать “Вампирский заговор”», — комментировали юзеры.

Ранее стало известно, что Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada».