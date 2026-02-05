Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ирина Безрукова поддержала Анну Чиповскую после смерти ее мамы

Актриса выразила соболезнования своей коллеге
Ирина Безрукова на премьере фильма «Плагиатор», фото: пресс-служба
Ирина Безрукова на премьере фильма «Плагиатор», фото: пресс-служба

Ирина Безрукова отреагировала на новость о смерти актрисы Ольги Чиповской, мамы Анны Чиповской. Безрукова в личном блоге разместила фото ушедшей из жизни актрисы и обратилась к звезде сериала «Хождение по мукам».

«Ушла из жизни Ольга Чиповская, заслуженная артистка России и актриса Театра имени Вахтангова… Ей было всего 67 лет… Ольга — мама актрисы Анны Чиповской. Выражаю глубочайшие соболезнования и слова поддержки всем родным и близким», — высказалась Безрукова.

Она поддержала Чиповскую и рассказала, что сама очень рано потеряла маму. 60-летняя актриса подчеркнула, что нет никаких слов, которые бы могли утешить в такой ситуации.

Анна Чиповская
Анна Чиповская

«Анечка, душевных сил тебе. Моей мамы не стало, когда мне было всего 11 лет, я знаю, что такое терять маму. Нет таких слов, которые могут утешить и смягчить боль потери», — заключила звезда.

О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля 2026 года. Эту печальную новость сообщило руководство Театра имени Вахтангова, в котором заслуженная артистка России прослужила более 40 лет. Актрисе было 67 лет. Причины ее смерти пока не сообщают.

Ольга Чиповская
Ольга ЧиповскаяИсточник: Legion-Media.ru

В браке с джазовым музыкантом Борисом Фрумкиным у Ольги Евгеньевны родилась дочь Анна. Она пошла по стопам матери и стала успешной актрисой. В конце января 2026-го Чиповская получила премию «Золотой орел» за второстепенную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».