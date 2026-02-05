Ирина Безрукова отреагировала на новость о смерти актрисы Ольги Чиповской, мамы Анны Чиповской. Безрукова в личном блоге разместила фото ушедшей из жизни актрисы и обратилась к звезде сериала «Хождение по мукам».
«Ушла из жизни Ольга Чиповская, заслуженная артистка России и актриса Театра имени Вахтангова… Ей было всего 67 лет… Ольга — мама актрисы Анны Чиповской. Выражаю глубочайшие соболезнования и слова поддержки всем родным и близким», — высказалась Безрукова.
Она поддержала Чиповскую и рассказала, что сама очень рано потеряла маму. 60-летняя актриса подчеркнула, что нет никаких слов, которые бы могли утешить в такой ситуации.
«Анечка, душевных сил тебе. Моей мамы не стало, когда мне было всего 11 лет, я знаю, что такое терять маму. Нет таких слов, которые могут утешить и смягчить боль потери», — заключила звезда.
О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля 2026 года. Эту печальную новость сообщило руководство Театра имени Вахтангова, в котором заслуженная артистка России прослужила более 40 лет. Актрисе было 67 лет. Причины ее смерти пока не сообщают.
В браке с джазовым музыкантом Борисом Фрумкиным у Ольги Евгеньевны родилась дочь Анна. Она пошла по стопам матери и стала успешной актрисой. В конце января 2026-го Чиповская получила премию «Золотой орел» за второстепенную роль в фильме «Пророк. История Александра Пушкина».