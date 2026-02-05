Звезда «Отеля Элеон» пробежалась в бикини по пляжу

Звезда сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова снялась в бикини на отдыхе. Она пробежалась по пляжу в купальнике, дополнив образ рубашкой и шляпой, и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Актриса отдыхает с семьей в Таиланде.
«Катя Вилкова — 41 годик. Какая-то легкость во всем теле образовалась. Это не день рождения, это просто отпуск», — написала знаменитость.
Артистка рассказывала в соцсети, что впервые за 17 лет позволила себе отдых зимой на море. Вилкова проводит отпуск с мужем и детьми.
Ранее Екатерина Вилкова показала себя без макияжа и фильтров.