В начале 2026 года в российский прокат вышел фильм «Марти Великолепный» режиссера Джоша Сэфди — спортивная драма, вдохновленная биографией легендарного игрока в настольный теннис Марти Райзмана. Главную роль исполнил Тимоти Шаламе. За образ Марти Маузера актер был удостоен премии «Золотой глобус».
Действие картины разворачивается в 1950-х годах в Нью-Йорке. По сюжету, 23-летний Марти Маузер работает продавцом обуви в магазине своего дяди и одержим идеей добиться успеха в настольном теннисе — виде спорта, который в США того времени не воспринимали всерьез. Его цель — отправиться в Европу, выиграть Открытый чемпионат Великобритании и обыграть действующего чемпиона Белу Клецки, чтобы привлечь внимание американской публики к пинг-понгу.
Образ главного героя основан на биографии Марти Райзмана — одного из самых ярких игроков в истории этого вида спорта. Райзман начал заниматься настольным теннисом в девять лет, в 1958 и 1960 годах становился чемпионом США, а на мировых первенствах завоевал пять бронзовых медалей. Он называл себя «величайшим чемпионом и шулером», а большой спорт покинул после появления ракеток с губчатым покрытием, изменивших характер игры. Райзман умер в 2012 году в возрасте 82 лет.
Как проходили съемки фильма, каким был бюджет картины и с какими трудностями столкнулась команда при воссоздании эпохи и спортивной составляющей — рассказываем о создании «Марти Великолепного».
Особенности съемочного процесса
Джош Сэфди работал над сценарием фильма совместно с Рональдом Бронштейном. При этом известно, что авторы не копировали биографию Райзмана, а лишь вдохновлялись ею. История получилась банальной: супруга Джоша, Сара Россейн, в 2018 году подарила ему биографию Райзмана, и на ее основе режиссер начал разрабатывать свой проект.
В первоначальной версии сценария была фантастическая концовка
Ранний вариант сценария фильма предполагал неожиданный фантастический финал. В одной из версий истории была заложена сцена, в которой уже взрослый Марти подвергался нападению вампира — эпизод, резко выбивающийся из реалистичной интонации картины.
Студия A24, занимавшаяся производством фильма, отнеслась к этой идее скептически. В результате от фантастического поворота отказались, сделав выбор в пользу более сдержанной и правдоподобной концовки, соответствующей биографической и драматической логике фильма.
Тимоти Шаламе готовился к роли 6 лет
Подготовка Тимоти Шаламе к роли Марти Маузера заняла более шести лет и началась еще в 2018 году, задолго до старта съемок фильма. Актер целенаправленно осваивал настольный теннис, понимая, что в кадре ему предстоит выглядеть не просто убедительно, а как профессиональный спортсмен.
Шаламе тренировался под руководством бывшего профессионального игрока Диего Шаафа и участницы Олимпийских игр 1996 года Вей Ванг. Занятия носили регулярный характер и не прекращались даже во время работы актера над другими проектами. По требованию Шаламе столы для пинг-понга устанавливали в квартирах и гостиничных номерах, где он останавливался между съемками, чтобы не выпадать из тренировочного режима.
Сам актер подчеркивал, что столь длительная подготовка была для него принципиальной. В одном из интервью Шаламе отмечал, что работа над ролью велась годами и при желании может быть подтверждена документально, так как весь процесс фиксировался и в дальнейшем будет опубликован.
Съемки проходили в несколько этапов
Основной этап съемок фильма стартовал в сентябре 2024 года в Нью-Йорке. Именно там команда работала над большей частью сцен, включая ключевые эпизоды, связанные с повседневной жизнью Марти Маузера и его первыми шагами в большом спорте. Нью-йоркский блок завершился в начале декабря 2024 года.
Второй этап съемочного процесса состоялся в феврале 2025 года. В этот период съемочная группа ненадолго переместилась в Японию, где были отсняты отдельные эпизоды, связанные с международными соревнованиями и зарубежной частью истории героя.
Дух старого Нью-Йорка был воссоздан на городских улицах
Создатели фильма сознательно отказались от масштабных павильонных съемок, сделав ставку на реальные городские локации. Команда искала заброшенные места Нью-Йорка, где до сих пор сохранялся визуальный код середины XX века, и уже на месте аккуратно «дописывала» пространство, чтобы каждая деталь соответствовала эпохе 1950-х годов.
Для трансформации города художники-постановщики разработали модульную систему фасадов многоквартирных домов, которыми перекрывали первые этажи современных зданий. Такая конструкция позволяла быстро менять внешний облик улиц под конкретные сцены и буквально за несколько часов превращать современный Нью-Йорк в город середины прошлого века.
В фильме сыграло множество непрофессиональных актеров
Всего в фильме задействовано около 140 ролей и камео, значительную часть которых исполнили непрофессиональные актеры. Этот подход можно назвать фирменным приемом Джоша Сэфди, к которому режиссер неоднократно прибегал и в предыдущих работах.
По замыслу постановщика, участие людей без актерского опыта позволяет стереть границу между игровым и документальным кино, усиливая эффект подлинности происходящего. Благодаря этому сцены соревнований, уличной жизни и повседневных эпизодов выглядят максимально живыми и естественными, а мир фильма воспринимается как органичная часть реальной истории.
Каким был бюджет фильма «Марти Великолепный»
Производством картины занималась независимая студия A24, известная авторским кино и сравнительно скромными по голливудским меркам бюджетами. Однако «Марти Великолепный» стал для компании исключением.
По оценкам журналистов, бюджет фильма составил от 70 до 90 миллионов долларов, что делает его самым дорогим проектом в истории A24. Существенная часть средств была направлена на длительный съемочный процесс, воссоздание Нью-Йорка 1950-х годов на реальных локациях, а также на подготовку актеров и постановку спортивных сцен.