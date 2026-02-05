Образ главного героя основан на биографии Марти Райзмана — одного из самых ярких игроков в истории этого вида спорта. Райзман начал заниматься настольным теннисом в девять лет, в 1958 и 1960 годах становился чемпионом США, а на мировых первенствах завоевал пять бронзовых медалей. Он называл себя «величайшим чемпионом и шулером», а большой спорт покинул после появления ракеток с губчатым покрытием, изменивших характер игры. Райзман умер в 2012 году в возрасте 82 лет.