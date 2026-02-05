Ричмонд
«Еще один день, еще одно испытание»: Ченнинг Татум получил серьезную травму

Ченнинг Татум поделился фото из госпиталя и сообщил о травме
Ченнинг Татум в госпитале / фото: соцсети
Ченнинг Татум в госпитале / фото: соцсети

Ченнинг Татум зпопал в больницу с серьезной травмой — отрывом акромиона плечевого сустава, сообщает Life.ru. Она возникает при разрыве и растяжении связок в месте соединения ключицы с лопаткой.

«Просто еще один день. Еще одно испытание. Это будет тяжело. Но ничего», — поделился актер.

Звезда целого множества голливудских фильмов, в том числе последнего «Дэдпула» и «Мачо и Ботан» не рассказал, как именно травмировался. Судя по рентгеновским снимкам, врачи вставили в его плечо некую металлическую конструкцию, похожую на болт.

Ранее стало известно, что Ченнинг Татум возвращается в мужской стриптиз.