«Еще один день, еще одно испытание»: Ченнинг Татум получил серьезную травму

Ченнинг Татум зпопал в больницу с серьезной травмой — отрывом акромиона плечевого сустава, сообщает Life.ru. Она возникает при разрыве и растяжении связок в месте соединения ключицы с лопаткой.
«Просто еще один день. Еще одно испытание. Это будет тяжело. Но ничего», — поделился актер.
Звезда целого множества голливудских фильмов, в том числе последнего «Дэдпула» и «Мачо и Ботан» не рассказал, как именно травмировался. Судя по рентгеновским снимкам, врачи вставили в его плечо некую металлическую конструкцию, похожую на болт.
Ранее стало известно, что Ченнинг Татум возвращается в мужской стриптиз.