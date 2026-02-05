Ричмонд
53-летняя Кэмерон Диаз в полупрозрачном топе и юбке вышла в свет

Актриса в топе и юбке с бахромой появилась на пресс-конференции

Актриса Кэмерон Диаз стала гостьей пресс-конференции Apple TV. Об этом сообщает WWD.

Кэмерон Диаз
Кэмерон ДиазИсточник: Legion-Media.ru

53-летняя знаменитость позировала в белом полупрозрачном топе, облегающей юбке с бахромой и туфлях-лодочках на высоких каблуках. Волосы актриса уложила в низкий пучок и выпустила передние пряди, а также ей сделали макияж с розовой помадой. В кадре Диас позировала с Джоном Хиллом, Мэттом Бомером, Джоном Хиллом.

В прошлом году стало известно, что звезда и ее супруг, гитарист Бенджи Мэдден, во второй раз стали родителями. У пары появился сын Кардинал. Актриса и музыкант держали в тайне новость и только спустя время поделились ей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. При этом обычно они ничего не рассказывают о личной жизни.