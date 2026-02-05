Британская актриса Элизабет Келли умерла в 104 года

Элизабет Келли родилась 29 мая 1921 года на севере Англии. Она снялась в 138 эпизодах сериала «Жители Ист-Энда». При этом карьера актрисы фактически началась в 1971 году, когда ей было 50 лет. Первой крупной работой стала роль Эди Берджесс в одном из эпизодов сериала «Улица Коронации».