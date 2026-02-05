Полежайкина намеренно вырезали из новых «Папиных дочек»: «Дешевле, чем оставить»

Актер Михаил Казаков сообщил, что его вырезали из сериала «Папины дочки. Новые» на фоне скандала с супругой. Его слова передает «Абзац».
В октябре прошлого года Казаков подал в суд на бывшую жену Елену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь — с матерью. Затем СМИ обнаружили, что актер «Папиных дочек» находится в реестре должников по алиментам из-за обоих детей.
13 января 2026 года «Газета.Ru» выяснила, что артист попал в запущенный на «Госуслугах» реестр злостных неплательщиков алиментов. Его долг на тот момент составлял 216 303,56 рубля. Потом стало известно, что имущество актера объявлено в розыск из-за долгов.
Однако сам Казаков не считает себя должником. В беседе с «Абзацем» актер заявил, что из судебных споров с супругой он вышел победителем.
«Все поржали, особенно суды, учитывая то, что ребенок проживает со мной», — уверил он.
Актер возмутился, что, несмотря на это, его вырезали из сериала «Папины дочки. Новые». По его словам, на канале ему объяснили свое решение финансовым вопросом.
«Мне позвонило руководство канала и сказало: “Михаил, вы извините, нам дешевле вас вырезать, чем оставить”», — заявил он.
