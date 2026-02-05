В ГД считают, что Минкультуры должно определять приоритеты поддержки кино

МОСКВА, /ТАСС/. Министерство культуры РФ должно обладать всеми необходимыми полномочиями для ежегодного утверждения и реализации приоритетных направлений государственной поддержки отечественного кино, сказала ТАСС председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«Мы даем право министерству культуры определять приоритетные направления на поддержку отечественного кино. Министерство культуры должно владеть всеми полномочиями, чтобы их ежегодно утверждать и реализовывать в этой части государственную поддержку», — сказала Казакова.
По ее словам, приоритетными направлениям поддержки национального кинематографа являются фильмы, связанные с патриотизмом, историей, и картины, направленные на укрепление семейных ценностей.
«Это и кино, которое пропагандирует общественно значимые профессии: врача, рабочего, спасателя и другие, [а также] фильмы, которые посвящены нашей прекрасной большой стране, единству народов России», — сказала Казакова. Она отметила, что государственная поддержка распространяется как на художественное, так и на документальное кино.
Казакова отметила, что соответствующие нормы были поддержаны депутатами Госдумы в первом чтении.
«Нужно принимать, что такие нормы и сама дискуссия вокруг кино всегда вызывает бурные вопросы. Потому что она связана, если говорить об общественной дискуссии, в большей степени, со вкусовыми предпочтениями», — заметила она. Вместе с тем она обратила внимание на высокий интерес к отечественному кино в период новогодних праздников и рост посещаемости кинотеатров, назвав эту тенденцию позитивной.