В ГД считают, что Минкультуры должно определять приоритеты поддержки кино

«Нужно принимать, что такие нормы и сама дискуссия вокруг кино всегда вызывает бурные вопросы. Потому что она связана, если говорить об общественной дискуссии, в большей степени, со вкусовыми предпочтениями», — заметила она. Вместе с тем она обратила внимание на высокий интерес к отечественному кино в период новогодних праздников и рост посещаемости кинотеатров, назвав эту тенденцию позитивной.