Шахназаров заявил, что цензура не мешает творческому развитию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Цензура негласно присутствует в любом обществе, однако не препятствует творческому росту. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился генеральный директор киностудии «Мосфильм», Народный артист РФ Карен Шахназаров.
«Да и сейчас, в 21 веке соблюдать ее [цензуру] вполне реально. Я принадлежу к поколению, которое в советское время ее прошло. Вовсе не значит, что это [цензура] плохо. Ее и Пушкин с Чеховым соблюдали, и, как видите, они сделали немало хорошего», — сказал режиссер.
Собеседник агентства отметил, что в советское время он и его коллеги по кино соблюдали цензуру, но сфера при этом развивалась.
«Например, в 1970-е годы шла борьба с курением. Этого было достаточно, чтобы мы не снимали курящих героев», — дополнил он. По его словам, подобные ограничения не мешали творческому процессу. «Да, мы, может быть, ворчали: “Как же так, в жизни курят, а в кино нет? Ведь мы отражаем реальность!”. Но, [когда мы отказались от изображения курения в тот период], ничего не развалилось, небо не упало», — отметил Шахназаров.
Он добавил, что лично его цензура не пугает. «Она, по сути, присутствует в каждом обществе, даже негласно. В любом социуме есть вещи, о которых лучше не говорить», — заключил режиссер.