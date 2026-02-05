Шахназаров заявил, что цензура не мешает творческому развитию

«Например, в 1970-е годы шла борьба с курением. Этого было достаточно, чтобы мы не снимали курящих героев», — дополнил он. По его словам, подобные ограничения не мешали творческому процессу. «Да, мы, может быть, ворчали: “Как же так, в жизни курят, а в кино нет? Ведь мы отражаем реальность!”. Но, [когда мы отказались от изображения курения в тот период], ничего не развалилось, небо не упало», — отметил Шахназаров.