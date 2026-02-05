Марго Робби вышла в свет в красных чулках и коротких шортах

Марго Робби вышла на публику в откровенном образе в рамках рекламной кампании премьеры фильма «Грозовой перевал» в Лондоне. Об этом сообщает WWD.
Актриса появилась на публике в образе из весенне-летней коллекции Джона Гальяно 1992 года: накидке, красных чулках с розовыми бантиками и черных шортах-боксерах. Образ дополнили серебряные туфли и массивные серьги. Волосы ей уложили в высокий пучок и сделали нюдовый макияж.
Марго Робби состоит в браке с Томом Акерли. Она встретила своего будущего супруга в 2013 году на съемках драмы о Второй мировой войне «Французская сюита», где тот был помощником режиссера. Спустя три года, в декабре 2016 года, они поженились. Примечательно, что пара не объявляла о своей помолвке. У них есть сын.