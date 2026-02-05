Звезда «Горничной» в шубе с мехом и кружевном белье снялась для глянца

В 2022 году Аманда Сайфред в интервью изданию Porter призналась, что в 19 лет была вынуждена сниматься без нижнего белья, чтобы сохранить свою роль в фильме. Звезда решила не раскрывать подробностей проекта, а также не назвала имя режиссера, при этом добавив, что не считает это нормальным.