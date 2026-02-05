Ричмонд
«Ангел» Victoria's Secret в нижнем белье снялась в ванной для рекламы к 14 февраля

Модель Эльза Хоск в нижнем белье снялась для рекламы коллекции к 14 февраля

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Эльза Хоск, стала лицом новой рекламной кампании бренда Alo, приуроченного к Дню всех влюбленных. Снимками она поделилась в соцсети.

Эльза Хоск, фото: соцсети
Эльза Хоск, фото: соцсети

Эльза Хоск позировала в красном лифчике, трусах-боксерах, кардигане и чулках. Волосы модели уложили крупными прядями и сделали нюдовый макияж. Съемка прошла на полу в ванной.

Накануне Эльза Хоск выложила фото, где предстала перед камерой в серо-голубом джемпере с высоким горлом, который дополнила ультракороткими шортами и черными солнцезащитными очками. «Ангел» Victoria’s Secret позировала с собранными в пучок волосами и без макияжа. Манекенщица стояла на пляже на фоне острова.

До этого Эльза Хоск снялась в черных кружевных колготках, леопардовой шубе с меховой отделкой и розовом корсетном платье. «Ангел» Victoria’s Secret дополнила образ черными туфлями и кожаной сумкой. Звезда подиумов распустила волосы и сделала легкий макияж. Она позировала рядом с букетом цветов.