Драко Малфой из «Гарри Поттера» стал символом года в Китае

Эта деталь повлекла за собой целую волну мемов, фанатских рисунков, украшений и тематической продукции в китайских социальных сетях. Теперь изображения Тома Фелтона, сыгравшего Малфоя в оригинальных фильмах, появились на красных новогодних плакатах. Такие изображения в преддверии китайского Нового года размещаются на холодильниках, на стенах — в офисах и торговых центрах.