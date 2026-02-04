Драко Малфой из «Гарри Поттера» стал символом года в Китае

Драко Малфой, один из самых популярных персонажей Поттерианы, неожиданно стал символом китайского Нового года. Это случилось из-за транслитерации имени китайскими иероглифами, сообщает The Guardian.
Имя Малфоя в китайском языке транслитерируется как mǎ ěr fú. Первый из иероглифов означает «лошадь», а последний, fú — «удача» или «благословение», что является символом празднования лунного Нового года.
Игра слов в китайском переводе имени студента Слизерина переводится как «лошадиная удача». Этот факт делает персонажа неожиданно благоприятной фигурой на весь предстоящий год.
Эта деталь повлекла за собой целую волну мемов, фанатских рисунков, украшений и тематической продукции в китайских социальных сетях. Теперь изображения Тома Фелтона, сыгравшего Малфоя в оригинальных фильмах, появились на красных новогодних плакатах. Такие изображения в преддверии китайского Нового года размещаются на холодильниках, на стенах — в офисах и торговых центрах.
Сам Фелтон поддержал китайских поклонников. 38-летний актер опубликовал красный баннер со своим изображением из китайского торгового центра в сторис в Instagram (входит в Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
«Волшебное пробуждение, привлекающее несметные богатства», — гласили иероглифы на постере.