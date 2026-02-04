Дочь Гоши Куценко снимется в продолжении «Красного шелка»

Российско-китайский фильм «Красный шелк», где помимо Гоши Куценко сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный и дебютантка Чжэн Ханьи, в 2025 году с успехом прошел в прокате сначала в РФ, а затем в Поднебесной. Планируется, что в экшен-сиквеле «Черный шелк» будет больше сцен, снятых в Китае. Известно, что к касту присоединились Максим Матвеев и Александр Радойичич. Релиз «НМГ Кинопрокат» планирует на 2027 год.