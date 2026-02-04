Ричмонд
Дочь Гоши Куценко снимется в продолжении «Красного шелка»

Актер рассказал, что его дочь Полина примет участие в съемках продолжения российско-китайского проекта
Полина Куценко на премьере фильма «Джульетта и Ромео», фото: пресс-служба
Полина Куценко на премьере фильма «Джульетта и Ромео», фото: пресс-служба

Дочь Гоши Куценко Полина снимется в продолжении исторического детективного блокбастера «Красный шелк». Об этом актер, который в первой части громкого российско-китайского проекта сыграл одну из ключевых ролей, рассказал «Известиям».

«В “Красном шелке” мой персонаж погиб. Я рад успеху фильма в прокате, его показывали и в Китае. Коллегам не удалось воскресить моего героя даже с помощью компьютерной графики. Зато в продолжении снимется моя дочь Полина. Посмотрим, может, и я появлюсь в какой-нибудь эпизодической роли в неузнаваемом облике», — сказал артист.

Российско-китайский фильм «Красный шелк», где помимо Гоши Куценко сыграли Милош Бикович, Глеб Калюжный и дебютантка Чжэн Ханьи, в 2025 году с успехом прошел в прокате сначала в РФ, а затем в Поднебесной. Планируется, что в экшен-сиквеле «Черный шелк» будет больше сцен, снятых в Китае. Известно, что к касту присоединились Максим Матвеев и Александр Радойичич. Релиз «НМГ Кинопрокат» планирует на 2027 год.

Какую именно роль в проекте исполнит его дочь, Гоша Куценко не уточнил.