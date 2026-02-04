Лариса Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе

В свою очередь, подписчики в комментариях обратили внимание на моложавый внешний вид звезды, обвинив ее в чрезмерной ретуши кадров. «Че столько фотошопа?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. «Че такая дура? Чтобы красивше было!» — в свою очередь парировала Гузеева.