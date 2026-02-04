Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева обругала подписчицу из-за вопроса о фотошопе фразой «че такая дура?». Публикация появилась на ее странице в соцсети.
66-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором предстала в черной шубе и белом платке на голове среди еловых лап.
«Спасибо суровой зиме, что я могу носить свои любимые платки», — указала в подписи артистка.
В свою очередь, подписчики в комментариях обратили внимание на моложавый внешний вид звезды, обвинив ее в чрезмерной ретуши кадров. «Че столько фотошопа?» — поинтересовалась одна из пользовательниц. «Че такая дура? Чтобы красивше было!» — в свою очередь парировала Гузеева.