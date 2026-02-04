Умершая на 68-м году жизни Ольга Чиповская выходила на сцену в конце декабря

Умершая в возрасте 67 лет советская и российская актриса Ольга Чиповская до последнего играла в спектаклях, сообщил в беседе с aif.ru знакомый артистки и ее поклонник Илья.
Напомним, о смерти Чиповской 4 февраля сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова, где актриса играла большую часть своей жизни.
В театре подчеркнули, что Чиповская являлась одной из самых ярких актрис своего поколения, обладавшей мощным, разнообразным, острохарактерным и трагическим дарованием.
Причина смерти не уточняется, однако поклонники отметили, что еще месяц назад Чиповская играла на сцене театра и чувствовала себя хорошо.
«На сцене в последний раз я видел ее 30 декабря 2025 года в спектакле “Война и мир”. Даже подумать не мог, что вижу ее в последний раз. Прошло чуть больше месяца, и ее не стало. Ольга Евгеньевна при своем огромном таланте была скромным человеком, всегда чуть смущалась, когда дарил ей цветы и говорил, что восхищаюсь ее работами в театре. Не забуду ее добрые глаза с немного детской наивностью. Огромная утрата для нас всех и для театра», — пояснил Илья.
По его словам, во время последнего спектакля Ольга Чиповская чувствовала себя хорошо.
«Я не могу сказать точно, были ли у нее к тому времени проблемы со здоровьем, но внешне ничего не выдавало каких-то признаков. Ее выход в первом и во втором действиях спектакля “Война и мир” был ярким и эмоциональным. Играла блистательно, ровная спина, огромный поток эмоций в зрительный зал, стопроцентная отдача. Она всегда такой была», — добавил мужчина.
Дата и место прощания с актрисой будут обнародованы позже. Еще одна поклонница актрисы Екатерина Аносова отметила, что Чиповская была харизматичной и невероятно энергичной.
«Помню ее в спектакле “Девичник над вечным покоем”, казалось бы, и тема не радостная и место действия — кладбище, а выходили со спектакля со светлым и теплым чувством», — вспомнила она.