Умершая на 68-м году жизни Ольга Чиповская выходила на сцену в конце декабря

«На сцене в последний раз я видел ее 30 декабря 2025 года в спектакле “Война и мир”. Даже подумать не мог, что вижу ее в последний раз. Прошло чуть больше месяца, и ее не стало. Ольга Евгеньевна при своем огромном таланте была скромным человеком, всегда чуть смущалась, когда дарил ей цветы и говорил, что восхищаюсь ее работами в театре. Не забуду ее добрые глаза с немного детской наивностью. Огромная утрата для нас всех и для театра», — пояснил Илья.