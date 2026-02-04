Погибшего в зоне СВО актера Николая Ткаченко внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Актера театра и кино Николая Ткаченко, погибшего в зоне специальной военной операции, внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» и театральных постановках, находился в зоне СВО с 10 июня 2025 года, сообщила в начале февраля ТАСС мать актера Инна Ткаченко. По ее словам, он служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Ткаченко погиб, возвращаясь после выполнения боевого задания в зоне СВО в декабре прошлого года.
Скандальный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.