Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

39-летняя Анна Хилькевич показала фигуру в бикини

Актриса Анна Хилькевич опубликовала фото в бикини
39-летняя Хилькевич показала фигуру в бикини
39-летняя Хилькевич показала фигуру в бикиниИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Универа» Анна Хилькевич показала фигуру в бикини. Актриса позировала в голубом купальнике на шезлонге возле бассейна и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я прекрасно знаю, как солнце влияет на кожу. Но я очень люблю красивый загар», — призналась артистка.

Знаменитость сейчас отдыхает с мужем в Таиланде. Супруги решили провести отпуск вдвоем, оставив детей в Москве с нянями и родственниками.

Ранее Анна Хилькевич похвасталась стройной фигурой в бикини.