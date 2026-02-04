39-летняя Анна Хилькевич показала фигуру в бикини

Звезда сериала «Универа» Анна Хилькевич показала фигуру в бикини. Актриса позировала в голубом купальнике на шезлонге возле бассейна и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я прекрасно знаю, как солнце влияет на кожу. Но я очень люблю красивый загар», — призналась артистка.
Знаменитость сейчас отдыхает с мужем в Таиланде. Супруги решили провести отпуск вдвоем, оставив детей в Москве с нянями и родственниками.
