Когда на кону стоят сотни миллионов долларов инвестиций, даже маленькая ошибка может превратиться в финансовую катастрофу. Некоторые из самых дорогих киноляпов в истории стали легендами индустрии. Это истории о том, как режиссеры теряют контроль над проектом, сценарии переписываются в последний момент, а творческие амбиции съедают бюджеты целых стран. Голливуд часто платит за свои ошибки огромные деньги.
«Соник в кино»
В апреле 2019 года студия Paramount Pictures выпустила первый трейлер экранизации культовой видеоигры Sonic. Реакция фанатов была мгновенной и разрушительной. Дизайн главного героя вызвал бурю негодования: синий еж выглядел как гибрид человека и животного с непропорционально короткими ногами, человеческими зубами и странно расположенными глазами, что радикально отличалось от оригинального дизайна персонажа Sega.
За первые 24 часа петиция на Change.org с требованием изменить внешность Sonic собрала более 300 тысяч подписей. Социальные сети заполнились мемами и саркастическими комментариями. Режиссер Джеф Фаулер публично извинился и пообещал исправить дизайн. Paramount приняла беспрецедентное решение: отложить премьеру с ноября 2019 на февраль 2020 года и полностью переработать визуальный облик главного героя.
Команда художников по спецэффектам из студии Moving Picture Company работала в авральном режиме, перерисовывая персонажа практически с нуля в каждом кадре фильма. Стоимость редизайна составила около 5 миллионов долларов. Однако риск оправдался: обновленный «Соник в кино» был тепло встречен аудиторией, и фильм собрал в мировом прокате 319 миллионов долларов, став одним из самых кассовых игровых экранизаций.
Усы Генри Кавилла
Одним из самых абсурдных и дорогих киноляпов стала история с усами Генри Кавилла во время съемок фильма «Лига справедливости» в 2017 году. Актер одновременно снимался в шестом фильме франшизы «Миссия невыполнима», где режиссер Кристофер Маккуорри настоял на том, чтобы Кавилл отрастил усы для своей роли агента ЦРУ Августа Уокера. Это создало серьезную проблему для Warner Bros., когда студия решила переснять «Лигу справедливости».
Супермен традиционно изображается чисто выбритым, но Paramount Pictures, владелец франшизы «Миссия невыполнима», категорически отказался позволить Кавиллу сбрить усы. Warner Bros. пришлось нанять команду художников по визуальным эффектам, чтобы цифровым способом удалить растительность на лице актера в каждом кадре с его участием. Процесс оказался чрезвычайно трудоемким и дорогостоящим, а зрители все равно заметили артефакты и высмеяли студию.
Экранизация мюзикла «Кошки»
Экранизация легендарного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки» Томом Хупером в 2019 году стала одним из самых громких провалов десятилетия. Хупер принял спорное художественное решение использовать технологию «цифрового меха», что привело к катастрофическим последствиям.
Режиссер требовал от команды спецэффектов полностью рендерить каждую сцену перед просмотром, что замедляло производственный процесс. На создание двухминутного трейлера ушло шесть месяцев работы, а на завершение полнометражного фильма оставалось всего четыре месяца. Такой сжатый график не позволил художникам должным образом доработать визуальные эффекты.
Когда первый трейлер вышел в июле 2019 года, реакция публики была шокирующей. Зрители увидели гибридных существ с кошачьими телами, но человеческими руками, пальцами и чертами лица, что создавало эффект «зловещей долины». Мех выглядел неестественно, пропорции тел были деформированы, а некоторые персонажи казались откровенно пугающими. Universal Pictures была вынуждена выпустить обновленную версию фильма уже после премьеры.
При бюджете в 100 миллионов долларов фильм собрал лишь 75 миллионов по всему миру. С учетом маркетинговых расходов убытки студии составили около 71 миллиона долларов. «Кошки» получили множество номинаций на «Золотую малину» и стали символом того, как технологические амбиции могут погубить проект.
Замена Кевина Спейси в фильме Ридли Скотта
В ноябре 2017 года, когда фильм Ридли Скотта «Все деньги мира» был практически готов к выходу, разразился скандал с сексуальными домогательствами с участием Кевина Спейси, игравшего главную роль миллиардера Джона Пола Гетти. Студия Sony Pictures приняла решение полностью вырезать Спейси из фильма всего за несколько недель до премьеры.
Кристофер Пламмер согласился заменить Спейси буквально за 48 часов. Команда пересняла все сцены с участием персонажа Гетти за десять дней в разных локациях, включая Рим. Это потребовало невероятной координации между всеми отделами производства.
Общие расходы на экстренные пересъемки составили 10 миллионов долларов. Несмотря на все трудности, фильм вышел в запланированный срок, а работа Пламмера была высоко оценена критиками и принесла ему номинацию на «Оскар».
«Война миров Z»
Зомби-блокбастер Марка Форстера 2013 года стал классическим примером проблемного производства. Съемки фильма «Война миров Z» начались без готового финального акта сценария, что привело к катастрофическим последствиям. После завершения основных съемок первый монтаж показал, что концовка фильма провальна и не работает драматургически.
Студия Paramount наняла сценариста Дэймона Линделофа, известного по сериалу «Остаться в живых», чтобы переписать треть фильма. Это потребовало масштабных пересъемок: команда пересняла около 40 минут материала, фактически создав новый третий акт картины. Из картины была вырезана масштабная 12-минутная батальная сцена.
Первоначальный бюджет в 150 миллионов долларов вырос до 200 миллионов, сделав фильм одним из самых дорогих в истории. Несмотря на все трудности, картина собрала 540 миллионов долларов в мировом прокате, но чистая прибыль была значительно ниже ожидаемой из-за раздутого бюджета.
«Хан Соло»: смена режиссеров и рекордный бюджет
История фильма «Хан Соло. Звездные войны: Истории» стала одним из самых дорогих производственных кошмаров в истории франшизы. Режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер были наняты для создания приквела о молодости культового контрабандиста, но их импровизационный и комедийный подход к материалу вступил в конфликт с видением продюсера Кэтлин Кеннеди.
После того как режиссеры отсняли примерно половину фильма, Disney уволила их в июне 2017 года. Для завершения проекта был приглашен Рон Ховард, который принял решение переснять около 70% уже отснятого материала, чтобы придать фильму более серьезный тон. Это включало замену актера Майкла Кеннета Уильямса на Пола Беттани в роли злодея, так как первоначальные сцены не соответствовали новому видению.
Бюджет фильма взлетел до беспрецедентных 363 миллионов долларов с учетом производства, пересъемок и маркетинга. Фильм собрал 393 миллиона долларов в мировом прокате, что для франшизы «Звездные войны» было катастрофически низким показателем. С учетом того, что студии обычно получают около половины кассовых сборов, «Хан Соло» не окупил своих затрат, став первым убыточным фильмом франшизы.