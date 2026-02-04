Когда на кону стоят сотни миллионов долларов инвестиций, даже маленькая ошибка может превратиться в финансовую катастрофу. Некоторые из самых дорогих киноляпов в истории стали легендами индустрии. Это истории о том, как режиссеры теряют контроль над проектом, сценарии переписываются в последний момент, а творческие амбиции съедают бюджеты целых стран. Голливуд часто платит за свои ошибки огромные деньги.