Дарья Мороз стала героиней нового выпуска журнала «Собака.Ru». В интервью актриса рассказала о съемках продолжения сериала «Триггер», а также затронула тему взаимоотношений с отцом Юрием Морозом, которого не стало 14 июля 2025 года.
Звезда отметила, что основная тема нового сезона — взросление главного героя Стрелецкого (Максим Матвеев). По словам Мороз, эта тема совпадает и с ее жизнью, потому что после смерти отца ей в каком-то смысле тоже пришлось повзрослеть.
«Теперь ты и только ты — самый взрослый в семье. Я вдруг осознала, что теперь одна в ответе за свои поступки. Раньше была привычка позвонить папе, спросить совет. А теперь я могу только предположить, что он ответил бы мне на тот или иной вопрос. Не могу сказать, что это чувство комфортное. Нужно свыкнуться. У нас с папой все-таки особенная история отношений», — рассказала актриса.
Она подчеркнула, что Юрий Павлович был главной фигурой в ее жизни. Мороз призналась, что потеряла опору после ухода отца из жизни. С момента его смерти прошло полгода, но, как отмечает актриса, она так и не нашла опору в себе.
«Для меня всегда было важно приехать 31 декабря к папе на Новый год. А в этот раз впервые ехать было не к кому. Опоры пока не найдены, и я не понимаю, найдутся ли. Наверное, найдутся. Но не сразу», — высказалась знаменитость.
Мороз не скрывает, что с отцом у нее были непростые отношения. Однако сейчас, когда ей уже не с кем конфликтовать, она понимают, что он во многом был прав.
Звезда сериала «Содержанки» отметила, что иногда недопонимания у нее происходят с 15-летней дочерью Анной. Девочка сначала эмоционально реагирует на советы знаменитой мамы, а потом тайно все же делает так, как та ей сказала. А вот Мороз признается, что в подростковом возрасте все делала иначе.
«Зато вот теперь каждый день вспоминаю, что папа говорил, — прямо конкретные фразы: и про работу, и про жизнь, и просто шутки-прибаутки. Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели. А осознала другое: когда случается безвозвратное — вдруг все оказывается так просто! Откровенный разговор — это на самом деле очень просто, но в моменте кажется слишком сложным или неловким. Поэтому я сегодня Аньке много вещей просто так говорю. Пусть слушает. Даже если не поймет сейчас, то потом, возможно, вспомнит», — призналась звезда.
Актриса вспомнила, что порой с отцом они так спорили, что доходило до сипа в голосе. Она поделилась историей, которая произошла во время ее работы над сериалом «Ангелы». Отец раскритиковал артистку и помог ей с финальной сценой.
Однако его вариант Дарье не понравился, потому что Юрий Павлович вырезал то, что она считала важным. Актриса отметила, что тогда очень обиделась на папу, а сегодня понимает, что он был прав.
«Ну, а каким может быть столкновение двух режиссерских позиций? Музыкант Костя Познеков, который работал с папой на фильме “Лунатики”, а потом стал моим другом и композитором уже двух проектов, пару раз наблюдал за нашими спорами с отцом. И говорил только: “Ну вы даете, Морозы”. Так что про Стрелецких — сравнение хорошее, но не точное: Артем с отцом не дружит, а я-то с папой при всех наших спорах была очень близка», — заключила актриса.
Дарья Мороз родилась в браке режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой. В 2000-м ее мама трагически погибла. Спустя три года после потери супруги Юрий Павлович женился во второй раз — его избранницей стала Виктория Исакова.
В 2003-м у пары родилась дочь Марина, но она умерла через несколько месяцев после появления на свет. В 2015-м у супругов родилась дочь Варвара.
Мороз и Исакова были счастливы вместе более 20 лет. В середине июля 2025-го Юрий Павлович ушел из жизни. В последние годы он боролся с онкологией. Ему было 68 лет.