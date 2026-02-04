«Зато вот теперь каждый день вспоминаю, что папа говорил, — прямо конкретные фразы: и про работу, и про жизнь, и просто шутки-прибаутки. Дети обычно жалеют о двух вещах: что сказали родителям и что — не успели. А осознала другое: когда случается безвозвратное — вдруг все оказывается так просто! Откровенный разговор — это на самом деле очень просто, но в моменте кажется слишком сложным или неловким. Поэтому я сегодня Аньке много вещей просто так говорю. Пусть слушает. Даже если не поймет сейчас, то потом, возможно, вспомнит», — призналась звезда.