«Наверное, у меня были сомнения по этому поводу, но современное развитие кинематографа, особенно в России на сегодняшний момент… Знаете, если бы вы мне задали этот вопрос несколько лет назад, возможно, я бы сказал: “Скорее всего нет, я не буду в этом участвовать”. Но, во-первых, у Оли достаточно большой путь. Она не просто телеведущая, у нее есть опыт работы в сериалах. То есть это человек подготовленный, а не человек с улицы, когда ты думаешь: может он это делать или нет. Сомнений не было», — заключил артист.