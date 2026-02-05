Ричмонд
Яглыч высказался о съемках с Бузовой в кино: «Были сомнения»

Актер признался, что не сразу согласился сняться в фильме «Равиоли Оли»
Владимир Яглыч и Ольга Бузова премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба
Владимир Яглыч и Ольга Бузова премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

Владимир Яглыч презентовал фильм «Равиоли Оли», в котором он сыграл возлюбленного Ольги Бузовой. На премьере романтической комедии у актера спросили, как он отреагировал на новость о том, что его партнершей будет известная телеведущая, и сразу ли он согласился на участие в проекте.

«Я думал, я читал и долго принимал решение. Поскольку у нас были плотные графики, и нужно было понять, сможем ли мы достаточно времени посвятить не просто съемкам, но и подготовке к ним», — высказался 43-летний актер.

Журналисты уточнили, не связаны ли его сомнения с тем, что Бузова не является профессиональной актрисой. Яглыч пояснил, что он находился в раздумьях, но понимает, что сейчас так устроен современный кинематограф, где много актеров без профильного образования.

Кадр из фильма «Равиоли Оли»
Кадр из фильма «Равиоли Оли»

«Наверное, у меня были сомнения по этому поводу, но современное развитие кинематографа, особенно в России на сегодняшний момент… Знаете, если бы вы мне задали этот вопрос несколько лет назад, возможно, я бы сказал: “Скорее всего нет, я не буду в этом участвовать”. Но, во-первых, у Оли достаточно большой путь. Она не просто телеведущая, у нее есть опыт работы в сериалах. То есть это человек подготовленный, а не человек с улицы, когда ты думаешь: может он это делать или нет. Сомнений не было», — заключил артист.

В широкий прокат фильм «Равиоли Оли» с участием Ольги Бузовой и Владимира Яглыча выходит 5 февраля 2026 года.

Ранее Яглыч рассказал о реакции жены на поцелуй с Бузовой в кино. 