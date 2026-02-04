Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленный Джессики Альбы Дэнни Рамирес покинул сериал «Одни из нас»

Актер не появится в третьем сезоне сериала
Дэнни Рамирес
Дэнни РамиресИсточник: Legion-Media

Американский актер Дэнни Рамирес ушел из сериала «Одни из нас» («The Last Of Us»). Об этом сообщает Independent.

Точная причина, почему Рамирес решил покинуть проект, неизвестна. Утверждается, что актер мог уйти из сериала, чтобы выполнить свои обязательства в другом шоу.

Во втором сезоне актер сыграл Мэнни — участника Фронта освобождения Вашингтона. Его группа помогла Эбби разыскать наставника Элли Джоэла. Как отмечает издание, в третьем сезоне Мэнни может сыграть важную роль.

По данным издания Deadline, Хорхе Лендеборг младший заметил Рамиреса. Он играл в таких проектах, как «Королевский гамбит», «Медвежонок Бригсби», «Человек-паук: Вдали от дома», «С любовью, Саймон», «Алита: Боевой ангел», «Грейсленд».

Ранее стало известно, что Amazon снимет еще один сериал по популярной игре.