Возлюбленный Джессики Альбы Дэнни Рамирес покинул сериал «Одни из нас»

Американский актер Дэнни Рамирес ушел из сериала «Одни из нас» («The Last Of Us»). Об этом сообщает Independent.
Точная причина, почему Рамирес решил покинуть проект, неизвестна. Утверждается, что актер мог уйти из сериала, чтобы выполнить свои обязательства в другом шоу.
Во втором сезоне актер сыграл Мэнни — участника Фронта освобождения Вашингтона. Его группа помогла Эбби разыскать наставника Элли Джоэла. Как отмечает издание, в третьем сезоне Мэнни может сыграть важную роль.
По данным издания Deadline, Хорхе Лендеборг младший заметил Рамиреса. Он играл в таких проектах, как «Королевский гамбит», «Медвежонок Бригсби», «Человек-паук: Вдали от дома», «С любовью, Саймон», «Алита: Боевой ангел», «Грейсленд».
Ранее стало известно, что Amazon снимет еще один сериал по популярной игре.