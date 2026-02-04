«Буратино» покажут во всех странах Латинской Америки

«Это не только экспорт российской контентной продукции за рубеж, но и популяризация российского культурного кода, что отвечает национальным целям по развитию креативных индустрий за рубежом. Являясь одной из крупнейших стран мира по численности населения, Бразилия для нас — это один из огромных фокусных рынков, особенно учитывая растущую популярность российского контента в Бразилии», — поделилась генеральный директор Национальной Медиа Группы.