СМИ сообщили о конфликте между Анджелиной Джоли и Николь Кидман из-за роли в сериале

Конфликт между Анджелиной Джоли и Николь Кидман, который тлел на протяжении двух десятилетий, вспыхнул с новой силой. Поводом для очередного столкновения стал кастинг в амбициозный сериал стримингового сервиса Amazon «Скарпетта».
Сериал, основанный на серии детективных бестселлеров Патриции Корнуэлл, обещает стать одним из самых громких проектов ближайших лет. Роль легендарного судмедэксперта Кей Скарпетты досталась Николь Кидман, что вызвало крайне болезненную реакцию у ее «заклятой подруги».
Как сообщают инсайдеры, 50-летняя Анджелина Джоли не просто пробовалась на эту роль — она страстно желала ее получить, считая образ Скарпетты идеальным для своего возвращения в большое драматическое кино.
«Анджелина злится и говорит, что проект у нее украли. Но правда в том, что она проиграла, потому что Николь лучше разбирается в современном кино и телевидении. По сравнению с ней Джоли живет в каком-то мыльном пузыре», — отметил инсайдер.
Критики и эксперты индустрии отмечают, что успех Николь Кидман закономерен. В последние годы актрисы демонстрируют совершенно разные подходы к карьере. Она активно снимается, берется за сложные, многоплановые роли и сама выступает продюсером.
Анджелина Джоли, напротив, долгое время была сосредоточена на гуманитарной деятельности и личных семейных разбирательствах.
«Джоли красива и значима в культурном плане, она прекрасно справляется с ролями разных диапазонов. И, конечно, у нее безупречная репутация, многие восхищаются ее благотворительной деятельностью. Но Николь более успешная бизнесвумен», — цитирует Radar Online источник.
