Мать актрисы Анны Чиповской, Ольга Чиповская, умерла на 68-м году жизни

В 1981 году Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина (курс Леонида Калиновского). В том же году начала играть в Театре имени Вахтангова. Отмечается, что всю жизнь Ольга Чиповская посвятила служению сцене. Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Также она сыграла Адельму в «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Дорис в «Девичнике над вечным покоем» и др.