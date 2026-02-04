Ричмонд
Скарлетт Йоханссон стала фигурантом дела между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони

Актриса стала невольной участницей конфликта знаменитостей
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

Скарлетт Йоханссон неожиданно стала фигурантом громкого дела о домогательствах и нарушении контракта, связанного со съемками фильма «Все закончится на нас». Это произошло после того, как режиссер Клэр Аюб представила в суде аудиозапись разговора с миллиардером и соучредителем студии Wayfarer Studios Стивом Саровицем.

На записи Саровиц сравнивает свой опыт работы с Йоханссон и Лайвли. Бизнесмен выразил восхищение Скарлетт, которая принимала участие в его режиссерском дебюте «Элеонора Великая». Он назвал актрису «спокойной, собранной, уверенной и доброй», подчеркнув, что работа с ней была исключительно приятной.

«Мы пытались дать ей первый большой шанс. Может быть, после этого о ней кто-нибудь услышит. Она была такой спокойной, уравновешенной, уверенной в себе и милой», — поделился Саровиц о Йоханссон.

О Блейк Лайвли Стив высказался в ином ключе, отметив, что актриса «совершенно не похожа на других». По его словам, опыт взаимодействия с ней на съемочной площадке был трудным.

«Это так интересно, потому что мы работаем с огромным количеством людей. Почти все приятные, а вот Блейк — она совершенно другая. Не хочу сказать о ней ничего плохого, но она другая. Я думаю, что в большинстве случаев люди видят, что мы делаем, что мы открытые и дружелюбные, и отвечают взаимностью. Даже если не все было идеально. Но… похоже, некоторые забыли, что такое быть добрыми», — добавил Саровиц, явно намекая на сложный характер Лайвли.

Ранее Блейк Лайвли обратилась за помощью к Бену Аффлеку.