Селена Гомес поделилась первыми впечатлениями от замужества

Актриса призналась, что замужество кардинально изменило ее внутреннее самоощущение
Селена Гомес и Бенни Бланко
Селена Гомес и Бенни БланкоИсточник: Legion-Media.ru

27 сентября 2025 года Селена Гомес официально связала себя узами брака с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Спустя четыре месяца после церемонии певица рассказала о том, как ей живется в новом статусе.

На недавней презентации новинок своего косметического бренда Rare Beauty, которая прошла в Эль-Сегундо, Калифорния, Селена в общении с журналистами и гостями мероприятия призналась, что замужество кардинально изменило ее внутреннее самоощущение.

«Возможно, я стала немного более сексуальной. Я чувствую себя более игривой. Я все еще ощущаю себя молодой. Мне нравится немного кокетливый, классический образ, который мне органичен», — поделилась знаменитость.

Ранее Селену Гомес раскритиковали из-за селфи.