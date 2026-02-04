Звезда «Сладкой жизни» снялась в платье с глубоким декольте после похудения на 30 кг

Актриса Мария Шумакова показала себя в облегающем платье с глубоким декольте. Звезда «Сладкой жизни» позировала в откровенном наряде дома перед зеркалом и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка призналась, что ни разу не рискнула выйти в нем в свет.
«Ну что, огонь? Разбирала шкафы, нашла вот такой фабрик. Как сказал муж: “Это платье привлекает очень много внимания”. Ни разу его не надевала. Мне кажется, надо надеть на линейку в детский сад», — отшутилась знаменитость.
Актриса в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Она смогла похудеть на 30 килограммов. Звезда уже довольна результатом, но продолжает работать над качеством тела.
Шумакова рассказывала, что избавиться от лишнего веса ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Артистка ест, только если испытывает чувство голода. Она не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению знаменитости, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также актриса научилась принимать и любить себя в любом весе.
