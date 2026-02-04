Звезда «Сладкой жизни» снялась в платье с глубоким декольте после похудения на 30 кг

Шумакова рассказывала, что избавиться от лишнего веса ей помогли правильные пищевые привычки и психологический настрой. Артистка ест, только если испытывает чувство голода. Она не ограничивает себя в выборе продуктов или блюд. По мнению знаменитости, из-за отсутствия запретов у нее не происходят срывы. А также актриса научилась принимать и любить себя в любом весе.