Евгений Миронов провел творческую встречу для школьников Москвы

«Мне кажется, это очень хорошая идея — поговорить с молодыми людьми на русском языке о русских писателях в неформальной обстановке. Это живой урок, когда человек — будь то артист, писатель или философ, который серьезно занимается определенным автором или темой — может поделиться своими мыслями. Именно это “поделиться” и создает интимный и откровенный разговор», — поделился впечатлениями после встречи артист.