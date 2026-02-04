Евгений Миронов провел творческую встречу для школьников Москвы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Творческая встреча для учащихся школы № 1 409 с художественным руководителем Государственного театра наций, народным артистом РФ Евгением Мироновым состоялась в рамках инициативы Российского общества «Знание» «Чтецкие программы». Артист пообщался со старшеклассниками и прочел со сцены отрывки из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин», передает корреспондент ТАСС.
«Мне кажется, это очень хорошая идея — поговорить с молодыми людьми на русском языке о русских писателях в неформальной обстановке. Это живой урок, когда человек — будь то артист, писатель или философ, который серьезно занимается определенным автором или темой — может поделиться своими мыслями. Именно это “поделиться” и создает интимный и откровенный разговор», — поделился впечатлениями после встречи артист.
Встреча стала наградой для детей, чей школьный литературный клуб трижды входил в топ-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта в 2025 году. Участниками встречи стали более 200 учащихся 10−11 классов.
Артист рассказал школьникам, какое влияние на его жизнь оказали классики Александр Пушкин, Федор Достоевский, а также — о своем знакомстве с Александром Солженицыным.
«Я знаю, что в школьные годы существует опасность отторжения к классикам от формалистического подхода к литературе. Я сам это переживал: когда литература представляется как что-то скучное и навязчивое. Поэтому важно подходить к каждому автору, каждой школе и каждому классу индивидуально. Эта ювелирная работа требует особого внимания и подхода. Поэтому я здесь. Я получаю удовольствие от процесса, поскольку вижу обратную связь», — заключил он.
В рамках «Чтецких программ» осенью 2025 года у школьников России уже состоялись встречи с Олегом Роем, Дарьей Донцовой, Александром Олешко, Михаилом Мамаевым, Егором Бероевым другими творческими деятелями. В новом году Российское общество «Знание» проведет свыше 200 встреч с топовыми спикерами для победителей ежемесячного рейтинга «Чтецких программ». Летом проект планируют реализовать в рамках всероссийских детских лагерей. Инициатива проходит по поручению президента РФ при поддержке Министерства просвещения РФ и Театрального института имени Бориса Щукина.