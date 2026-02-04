«Казнить нельзя помиловать» — скринлайф-триллер, действие которого разворачивается на экранах цифровых устройств. Сюжет строится из видеозвонков, переписок, файлов и уведомлений — привычной среды, в которой сегодня проходит значительная часть нашей жизни. Такой формат не только задает ритм повествованию, но и напрямую влияет на восприятие истории и героев. Действие фильма происходит в 2029 году в Лос-Анджелесе. Смертная казнь стала обыденностью, но и количество преступлений резко возросло. Жизнь главного героя, детектива Криса Рэйвена перевернулась с ног на голову, когда его обвинили в убийстве жены. У детектива есть 90 минут реального времени, чтобы доказать свою невиновность. При этом выносить вердикт будет не реальный судья, а искусственный интеллект.
Режиссер и продюсер фильма Тимур Бекмамбетов давно известен нестандартным подходом к созданию кино и постоянным поиском новых выразительных средств. «Казнить нельзя помиловать» продолжает эту линию: необычных решений здесь больше, чем в традиционном кинопроизводстве. В статье расскажем, как создавалось это кино, а также сколько денег ушло на его производство.
Особенности съемочного процесса
Фильм задумывался как детектив с элементами триллера. Каждая минута времени на счету, зрители находятся в постоянном напряжении, эмоции зашкаливают. Чтобы создать подобное, Тимуру Бекмамбетову пришлось принимать множество нестандартных решений во время съемок.
Фильм создан в формате Screenlife
Скринлайф — формат кино, где все события разворачиваются на экране: зрители видят, как герои общаются в чатах, смотрят видео, ищут информацию в Сети, отвечают на звонки. В последние годы таких фильмов становится все больше: они пользуются популярностью у зрителей и приносят создателям неплохие доходы. Чтобы снять скринлайф, достаточно небольшого бюджета, но над фильмом придется тщательно поработать.
Считается, что скринлайф придумал российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов. На самом деле подобное кино существовало и до него, но именно Бекмамбетов придумал термин, сделал формат более зрелищным и коммерчески успешным, превратив его в мировой тренд.
Особенность съемочного процесса «Казнить нельзя помиловать» заключается в том, что большая часть действия разворачивается на экранах. Зритель словно сам наблюдает за героями через их устройства: каждый звонок, каждое сообщение, каждый клик — это часть истории, которая воспринимается как реальное цифровое пространство. Технологические новинки позволили сделать кино максимально естественным: специальные программы синхронизировали видео, а элементы интерактивного монтажа усиливали эффект присутствия.
Съемки проходили в доме, где когда-то жил Уолт Дисней
Съемочный процесс начался в апреле 2024 года в Лос-Анджелесе. Тимур Бекмамбетов выбрал для работы необычное место — дом, в котором когда-то жил Уолт Дисней. Пространство дома и его атмосфера стали частью визуального стиля фильма: лестницы, коридоры и рабочие кабинеты помогали создавать ощущение личного пространства героев, которое зритель видит через экраны их устройств. Сценарий к фильму написал Марко Ван Белль, а продюсерами значатся сам Бекмамбетов и несколько его давних коллег.
«Казнить нельзя помиловать» — исключительно российское название
Для российского проката фильм получил название «Казнить нельзя помиловать». В оригинале картина называется Mercy, что можно перевести как «Милосердие». Российское название передает ключевую драматическую идею фильма и сразу привлекает внимание зрителя.
Актерская игра Криса Пратта заключалась в мимике и выражении глаз
Крис Пратт, известный по «Стражам Галактики», исполнил главную роль в фильме в необычных условиях: значительную часть фильма он находился в кресле и оставался почти полностью неподвижным. Его основной инструмент в этой роли — мимика и выразительность глаз. При этом для съемок подобных сцен актер просил, чтобы его пристегивали к креслу.
Стоит отметить, что Пратт демонстрирует широкий диапазон эмоций: от растерянности и интеллектуального напряжения до трагического отчаяния и азартного ожидания событий. Его лицо превращается в своеобразный «экран эмоций», на котором разворачивается целая драма с развитием и кульминацией. Такой аскетичный, но эффектный прием — еще одно ноу-хау режиссера, усиливающее напряжение и вовлеченность зрителя.
На площадке не обошлось без травм
Съемочный процесс не обошелся без инцидентов. На четвертый день съемок Крис Пратт повредил лодыжку, зацепившись ногой за металлический штырь. Актер поделился фотографией травмированной ноги в своих социальных сетях. К счастью, травма не была опасной.
Каким был бюджет фильма «Казнить нельзя помиловать»
Бюджет фильма «Казнить нельзя помиловать» составил около 60 миллионов долларов. Эта сумма включала расходы на съемки, работу актеров, техническое обеспечение и пост‑продакшн, но не учитывала затраты на глобальное продвижение картины, которое оплачивается отдельно.
Для современного российского и международного кинопроизводства это средний бюджет: достаточно высокий, чтобы привлечь известных актеров и реализовать сложные технические решения, но при этом ниже, чем у крупных голливудских блокбастеров. В случае со скринлайф‑форматом, где значительная часть действия происходит на экране и съемки могут быть организованы в ограниченном пространстве, такой бюджет позволил создать эффектное и детально проработанное кино.