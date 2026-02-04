«Казнить нельзя помиловать» — скринлайф-триллер, действие которого разворачивается на экранах цифровых устройств. Сюжет строится из видеозвонков, переписок, файлов и уведомлений — привычной среды, в которой сегодня проходит значительная часть нашей жизни. Такой формат не только задает ритм повествованию, но и напрямую влияет на восприятие истории и героев. Действие фильма происходит в 2029 году в Лос-Анджелесе. Смертная казнь стала обыденностью, но и количество преступлений резко возросло. Жизнь главного героя, детектива Криса Рэйвена перевернулась с ног на голову, когда его обвинили в убийстве жены. У детектива есть 90 минут реального времени, чтобы доказать свою невиновность. При этом выносить вердикт будет не реальный судья, а искусственный интеллект.